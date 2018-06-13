Скажи иностранцам «Нет!»
13 июня 2018, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]
Россиянок призвали не вступать в интимные отношения с иностранцами, приехавшими на чемпионат мира по футболу. От этого, как считают в Госдуме, будут лишь негативные последствия.
Депутаты считают, что безрассудное поведение девушек приведет к тому, что в итоге россиянкам придется самостоятельно воспитывать детей, родившихся в результате отношений с зарубежными гостями. Именно это произошло после Олимпиады-1980, когда стране появилось множество матерей-одиночек.
В соцсетях по этому поводу шутят:
- Поехали к тебе, май рашн герл.
- Сорри, мне комитет Госдумы не велел.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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