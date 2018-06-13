Скажи иностранцам «Нет!»

Россиянок призвали не вступать в интимные отношения с иностранцами, приехавшими на чемпионат мира по футболу. От этого, как считают в Госдуме, будут лишь негативные последствия.

Депутаты считают, что безрассудное поведение девушек приведет к тому, что в итоге россиянкам придется самостоятельно воспитывать детей, родившихся в результате отношений с зарубежными гостями. Именно это произошло после Олимпиады-1980, когда стране появилось множество матерей-одиночек.

В соцсетях по этому поводу шутят:

- Поехали к тебе, май рашн герл.

- Сорри, мне комитет Госдумы не велел.