Человечество стремительно тупеет по неясным причинам, ученые сравнили тесты IQ

Вслед за повышением среднего уровня интеллекта, человечество начало стремительно тупеть, считают ученые. Тесты IQ доказывают, средние показатели умственной работы мозга человека снижаются на несколько пунктов.

Еще в первой половине XX века тесты на коэффициент IQ, которые проводили исследователи, показывали положительную динамику. Все данные говорили о постепенном повышение среднего уровня интеллектуального уровня человека. Это явление даже получило название - эффект Флинна.

В свое время ученые разработали целый ряд гипотез, с помощью которых смогли объяснить данный феномен. Предполагалось, к примеру, что люди начали умнеть из-за более качественного образования и питания, а также повысившегося уровня медицины.

Но вот уже во второй половине столетия что-то пошло не так и эффект Флинна сменился обратным явлением, имя которому пока не дано, но по сути оно является полной противоположностью ускоренного роста интеллекта. Результаты IQ-тестов, проведенные за последние несколько десятилетий показывают, что средний показатель интеллектуального коэффициента упал значительно.

«Мы провели анализ IQ-тестов жителей Норвегии, которые поступили на военную службу в период с 1970 по 2009 год. В общей сложности было обработано семьсот тысяч тестов. На основании полученных данных можно смело утверждать о том, что уровень среднего IQ упал приблизительно семь пунктов», - цитирует ученых издание vladetime.ru.

О причине данного феномена пока даже гадать не приходится.