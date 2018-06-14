На Сахалине погибли десятки тонн сельди

На Сахалине на площади 440 квадратных метров экологи зафиксировали скопление мертвой рыбы. По самым скромным подсчетам объем погибшей сельди составляет 93 тонны. В рыболовстве отметили, что в этом нет ничего страшного.

Это явление довольно часто происходит в природе. В том же регионе корюшка попадала в похожую ситуацию, ещё какие-то виды рыб. Это природная стихия. В небезопасности себя чувствует не только рыба, но и человек. Рыбаки – это одна из самых рискованных профессий. Что там могло произойти? Во-первых, это район активного судоходства. Может быть, они отравились какими-то выбросами с судов. Может быть, какие-то военные воздействовали на эту рыбу. Может быть, это природная стихия. Бывает, что рыба на 30-50 лет уходит и не появляется в районах. На Сахалине есть Научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Он должен мониторить ситуацию в режиме реального времени и иметь чёткую картину того, что происходит, передает НСН слова эксперта.

Стоит отметить, что в настоящий момент рыбу, которую обнаружили экологи, доставили в лабораторию для проведения экспертизы.