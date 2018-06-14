В Подмосковье нежилые здания привели в порядок
14 июня 2018, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]
Благоустройство города и городских зданий – главное дело для увеличения привлекательности населенного пункта. За последние несколько лет в Подмосковье отремонтировали почти 20 тысяч нежилых строений.
С 2013 года работа по приведению в надлежащее состояние нежилых зданий ведется практически ежедневно. За пять лет силами инспекторов Госадмтехнадзора Московской области отремонтировано, очищено и восстановлено 18,7 тысячи фасадов, отмечает сайт Подмосковье сегодня слова эксперта.
Сообщим, что инспекторы добивались, чтобы наружные стены зданий очищали, красили и при необходимости ремонтировали, приводили в порядок входные группы - лестницы, пандусы, объекты освещения.
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