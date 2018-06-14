Пенсионный возраст могут повысить жестким образом

Правительство в ближайшее время может предложить самый жесткий вариант повышения пенсионного возраста - 65 лет для мужчин и 63 года для женщин с 2019 года. При этом такой вариант развития событий был принят уже давно.

Что касается деталей документа, то предлагается не менять пенсионный возраст для досрочников. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55, но те, чей труд официально признан вредным и тяжелым, могут сделать это раньше. Для тех, кто проработал в этих условиях половину страхового стажа, пенсионный возраст составляет 50 и 45 лет для мужчин и женщин соответственно, для тех, кто меньше, — 55 и 50 лет. Основных досрочников (военных и тех, кто работает во вредных условиях), не трогают временно, поскольку предлагать сразу две крайне непопулярные меры слишком рискованно, передает сайт Мои года слова чиновников.

Стоит отметить, что обсуждается расширение льгот для женщин, а также решение по льготным пенсиям по выслуге лет, которые сейчас получают учителя и врачи. Пожелавшие выйти на пенсию раньше установленного срока смогут получать ее с понижающим коэффициентом.