Евгения Тефтелева вызвали в Москву
13 июня 2018, 14:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
На прошлой неделе помощник президента России Владимира Путина, а также председатель оргкомитета по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, который намечен в Челябинске, Юрий Ушаков утвердил состав оргкомитета.
В состав организационного комитета вошли главы всех федеральных служб и ведомств, а также губернатор Южного Урала Борис Дубровский и глава города Челябинска Евгений Тефтелев.
Членов оргкомитета созвали 21 июня в Москву на обсуждение предстоящей работы. Для того, чтобы быть на этом важном совещании, Евгений Тефтелев сдал билеты на футбольный матч между командами Франции и Перу, который состоится в Екатеринбурге именно в это время.
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