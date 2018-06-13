Евгения Тефтелева вызвали в Москву

На прошлой неделе помощник президента России Владимира Путина, а также председатель оргкомитета по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, который намечен в Челябинске, Юрий Ушаков утвердил состав оргкомитета.

В состав организационного комитета вошли главы всех федеральных служб и ведомств, а также губернатор Южного Урала Борис Дубровский и глава города Челябинска Евгений Тефтелев.

Членов оргкомитета созвали 21 июня в Москву на обсуждение предстоящей работы. Для того, чтобы быть на этом важном совещании, Евгений Тефтелев сдал билеты на футбольный матч между командами Франции и Перу, который состоится в Екатеринбурге именно в это время.