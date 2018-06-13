Пожарный «бомбардировщик» Ил-76П, отрабатывавший действия при тушении лесных пожаров под Ногинском, случайно «потушил» нескольких инспекторов подмосковного управления ГИБДД.

Целью должен был стать условно горевший лесной массив, но авиаторы немного замешкались со сбросом воды, и искусственный ливень накрыл дежуривших на дороге сотрудников ГИБДД.

Попав под сброшенные с самолета сорок две тонны воды, инспекторы вымокли до нитки. Сухим остался лишь один из них, который и снял этот фрагмент учений МЧС на телефон.

К слову сказать, промокшие сотрудники ГИБДД отнеслись к неожиданному «поливу» с юмором. Погода была теплая и солнечная, а оконфузившиеся авиаторы, видимо, сказали «упс» и больше не возвращались, передают «Вести».