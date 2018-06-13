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В Аргаяшском районе повышено качество электроснабжения
13 июня 2018, 14:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
«Челябэнерго» закончили техприсоединение нескольких социально значимых объектов в Аргаяшском районе Южного Урала.
В деревне Яраткулова на шести улица появилось качественное освещение. Благодаря техприсоединению на мощность 8,75 кВт повысилось качество жизни для более тысячи жителей.
В селе Кулуево подключили к надежной электросети местную спортшколу для детей, а в деревне Утябаева – артезианскую скважину.
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