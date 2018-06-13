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//Общество 13+

В Аргаяшском районе повышено качество электроснабжения

13 июня 2018, 14:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

«Челябэнерго» закончили техприсоединение нескольких социально значимых объектов в Аргаяшском районе Южного Урала.

В деревне Яраткулова на шести улица появилось качественное освещение. Благодаря техприсоединению на мощность 8,75 кВт повысилось качество жизни для более тысячи жителей. 

В селе Кулуево подключили к надежной электросети местную спортшколу для детей, а в деревне Утябаева – артезианскую скважину.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Евгения Тефтелева вызвали в Москву 14:52

На прошлой неделе помощник президента России Владимира Путина, а также председатель оргкомитета по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, который намечен в Челябинске, Юрий Ушаков утвердил состав оргкомитета. >>

В Аргаяшском районе повышено качество электроснабжения 14:47

«Челябэнерго» закончили техприсоединение нескольких социально значимых объектов в Аргаяшском районе Южного Урала. >>
В Курчатовском районе поздравили лучших соцработников

В Курчатовском районе поздравили лучших соцработников 12:27

В честь Дня социального работника в Курчатовском районе состоялось торжественное мероприятие. >>

Челиндбанк вводит новые пакеты услуг РКО 09:44

Новые пакетные предложения РКО разработаны специально для представителей малого и среднего бизнеса. Открывая расчетный счет в Челиндбанке, клиент сможет выбрать один из  пакетов услуг РКО: «Стартовый», «Дистанционный» или «Торговый». >>

Борис Дубровский прокомментировал итоги прямой линии президента России 09:16

Глава Южного Урала Борис Дубровский прокомментировал итоги "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. >>
Анатолий Литовченко: нельзя навязывать платные обследования

Анатолий Литовченко: нельзя навязывать платные обследования 09.06 15:22

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко встретился с депутатами ЗСО, а также чиновниками регионального Минздрава, работниками ФОМС, УФАС и директорами частных и государственных клиник. >>

//Новости МирТесен



У изданий медиахолдинга «Гранада Пресс» в Челябинске появились именные деревья

У изданий медиахолдинга «Гранада Пресс» в Челябинске появились именные деревья 09.06 11:06

Несколько маленьких симпатичных ёлочек сотрудники редакций посадили в саду ШОС и БРИКС на площади Ярославского, напротив оперного театра. Идейным вдохновителем и мотором акции выступает проект «Зеленый театр». >>

Металлургический район получил два диплома за победу в конкурсе «Чистый город» 09.06 10:15

В администрации города Челябинска прошло подведение итогов смотр-конкурса "Чистый город-2018". Сразу два диплома переданы в Металлургический район! >>

Борис Дубровский прокомментировал итоги прямой линии президента России 08.06 14:48

Глава Южного Урала Борис Дубровский прокомментировал итоги "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. >>

//Новости Гнездо.ру

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Владимир Бурматов: топ тем Путина - самые серьезные проблемы нашего общества 08.06 14:47

Депутат Госдумы Владимир Бурматов прокомментировал информацию, которую в течение 4.5 часов обсуждал с жителями России президент страны Владимир Путин. >>
В Металлургическом районе соцработников поздравили на праздничном концерте

В Металлургическом районе соцработников поздравили на праздничном концерте 08.06 14:36

Вчера, 7 июня, в Металлургическом районе Челябинска состоялся праздничный концерт, посвященный Дню социального работника. Он прошел во дворце культуры ПАО «ЧМК». >>
Анатолий Литовченко добился дополнительных средств для школы по боксу в Копейске

Анатолий Литовченко добился дополнительных средств для школы по боксу в Копейске 08.06 12:59

Копейская муниципальная школа олимпийского резерва по боксу, которая была основана в 1946 году и выпустила 80 мастеров спорта, получит дополнительные деньги на развитие. Средства из областного бюджета помог «выбить» на свой Коркинский избирательный округ парламентарий Анатолий Литовченко. >>

//Новости Redtram

Владимир Бурматов обсудил с главой Минприроды законопроекты по экологии

Владимир Бурматов обсудил с главой Минприроды законопроекты по экологии 08.06 11:51

Депутат Государственной думы Владимир Бурматов обсудил с главой федерального Минприроды Дмитрием Кобылкиным приоритетные для нашего региона вопросы охраны и улучшения экологии. >>

Энергетики ОАО «МРСК Урала» обсудили энергетическую безопасность Южного Урала 08.06 10:45

Они собрали внеочередное заседание Штаба и Межведомственную комиссию по оплате за электроэнергию в правительстве региона. >>
Анатолий Литовченко поддержал клуб пенсионеров

Анатолий Литовченко поддержал клуб пенсионеров 07.06 15:06

Депутат Государственной думы Анатолий Литовченко пообщался с членами клуба «80+» и наметил планы на ближайшее время. Оказалось, что участникам клуба суммарно более 4 тысяч лет. >>

//Новости ADWILE

В Челябинске начался Национальный конгресс по недвижимости 07.06 14:08

В Челябинске сегодня, 7 июня, начинается 22-й Национальный конгресс по недвижимости — крупнейшее отраслевое событие, в котором примут участие все крупнейшие специалисты отрасли. >>

Металлургический район достойно выступил на городском фестивале спорта и ГТО 07.06 14:03

Сегодня, 7 июня, команда администрации Металлургического района приняла участие в летнем фестивале «Физкультурно-спортивного комплекса ГТО-2018». >>
Как челябинцам защитить квартиры от краж в период отпусков?

Как челябинцам защитить квартиры от краж в период отпусков? 07.06 13:55

Лето — традиционный «горячий сезон» не только для туристических фирм, но и для квартирных воров. Пока хозяева отдыхают на теплых берегах, к их дверям могут подбирать отмычки. >>
В парках и на улицах Челябинска зазвучали эксклюзивные программы

В парках и на улицах Челябинска зазвучали эксклюзивные программы 07.06 13:12

Что можно услышать из колонок в парке, на площади или пешеходной улице? В скверах популярны «звуки природы». В общественных пространствах часто играет классическая музыка. Слышится иной раз и реклама — как без этого? >>
Профессор Худобородов: челябинская ментальность

Профессор Худобородов: челябинская ментальность 07.06 12:43

Профессор Александр Худобородов, один из известнейших в стране историков, никогда не жалел, что приехал жить и работать в Челябинск. Именно в этом городе, он сумел осуществить свои юношеские планы. Смог совершить подлинный прорыв в отечественной исторической науке. >>
Бесплатные Бажовские экспрессы организуют для жителей и гостей Южного Урала

Бесплатные Бажовские экспрессы организуют для жителей и гостей Южного Урала 06.06 14:51

Бесплатные рейсы и платные туры – приехать на Бажовку в село Демарино сможет каждый желающий. Увидеть кузнечную свадьбу, проложить дорогу к солнцу, побывать на концертах лучших коллективов Челябинской области – все это возможно только на Бажовском фестивале. Организаторы продумали удобную и простую транспортную логистику для всех, кто едет на фестиваль. >>

//Новости партнеров

Курчатовский район встретил День защиты детей с пользой

Курчатовский район встретил День защиты детей с пользой 06.06 09:04

Первый летний день выдался не слишком теплым. Но это не помешало толпам веселых ребятишек собраться в парке культуры и отдыха Курчатовского района: здесь в честь Дня защиты детей развернулось веселое торжество, организованное районной администрацией. >>
Анатолий Литовченко помог найти пенсионеру угнанную машину

Анатолий Литовченко помог найти пенсионеру угнанную машину 06.06 08:45

В 2014 году у военного пенсионера Виктора Жильцова угнали машину Ниссан, и нашли только после депутатского запроса депутата Госдумы Анатолия Литовченко. >>

Сотрудники и клиенты Челиндбанка провели экологическую акцию «Бизнес для города» 06.06 07:57

Уже второй год подряд ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» совместно со своими клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проводит майскую экологическую акцию «Бизнес для города». Цель акции – озеленение территорий детских учреждений, благоустройство мест отдыха в городах Челябинской области. >>

В Челябинске отремонтируют пешеходные переходы на площади Революции 06.06 07:51

На благоустройство Южного Урала направят дополнительные 24 миллиона рублей. Они будут направлены на подготовку Челябинска к предстоящим саммитам, закупку оборудования для областных ДК, установку игровых площадок в детских садах, благоустройство и развитие инфраструктуры. >>

Кандидаты на кресло мэра Миасса встретятся сегодня на дебатах 06.06 07:37

На должность главы города Миасса в Челябинской области заявились 10 претендентов. Сегодня, 6 июня, в 17-00 они встретятся, чтобы обсудить решение проблем городского хозяйства. Дебаты кандидатов будут транслировать онлайн на сайте 1obl.tv в прямом эфире. >>

В Еманжелинске будут производить производить внедорожную и строительную технику 05.06 14:23

Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин, который расположен в Еманжелинске, включен Минторговли России в федеральный реестр. >>

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