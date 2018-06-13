В Аргаяшском районе повышено качество электроснабжения

«Челябэнерго» закончили техприсоединение нескольких социально значимых объектов в Аргаяшском районе Южного Урала.

В деревне Яраткулова на шести улица появилось качественное освещение. Благодаря техприсоединению на мощность 8,75 кВт повысилось качество жизни для более тысячи жителей.

В селе Кулуево подключили к надежной электросети местную спортшколу для детей, а в деревне Утябаева – артезианскую скважину.