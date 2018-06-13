Под горой Аю-Даг во время подводной охоты утонул житель Симферополя

В районе горы Аю-Даг во время подводной охоты утонул житель Симферополя.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, точная причина гибели устанавливаются, сообщают "Аргументы недели-Крым".

Кроме того, сотрудники МЧС Крыма в Ялте оказали помощь двум туристам, которые отплыли на 80 метров от береговой полосы и не смогли самостоятельно добраться до берега. Спасатели взяли их на борт катера и доставили на берег.

Пострадавшими оказались туристы из Воронежа и Краснодара. В медицинской помощи они не нуждались.