На пропускном пункте строительства Крымского моста сгорел автобус

На пропускном пункте площадки строительства моста через Керченский пролив сгорел автобус, сооющают "Аргументы недели-Крым".

Сообщение об этом появилось накануне днем в социальных сетях. Очевидцы поделились также фотографиями охваченного огнем автобуса.

Был ли кто-то в момент возгорания в транспортном средстве, неизвестно. Нет информации и о возможных пострадавших и причинах происшествия.