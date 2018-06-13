В ГД попросили россиянок не вступать в близкие отношения с гостями ЧМ

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала девушек не вступать в близкие отношения с гостями ЧМ по футболу, чтобы не повторить опыт Олимпиады-80.

Тамара Плетнева напомнила российским девушкам печальную статистику советских времен, когда после Олимпиады-80 в Советском Союзе резко увеличилось количество матерей-одиночек. Чтобы не повторять этот негативный опыт, она попросила россиянок воздержаться от интимных отношений с зарубежными гостями чемпионата мира по футболу, стартующего завтра в России.

«Даже если женятся, увозят, потом девушка не знает, как оттуда вернуться. Потом ходят такие ко мне в комитет, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее. Детишки потом страдают. Их бросают, и все, они остаются тут с мамой. Мы своих детей должны рожать», - предостерегла россиянок народная избранница.

«Я бы хотела, чтобы в нашей стране граждане России, неважно какой национальности, женились по любви, строили крепкую семью, рожали детей и воспитывали их», - цитирует Тамару Плетневу «Знак».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.