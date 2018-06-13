Синоптики рассказали, когда в Москву придет жара

Специалисты Гидрометцентра сообщили, когда в Москву вновь придет жаркая погода. Согласно последней информации метеорологов, москвичам и гостям столицы осталось подождать тепла совсем немного.

Отмечается, что летние температуры вернутся в столицу в начале следующей недели. Предполагается, что уже в грядущий вторник столбики термометров в городе будут показывать 31 градус по Цельсию. В сообщении на официальном сайте Гидрометцентра говорится, что в предстоящие выходные в Москве тоже будет довольно тепло – до плюс 27 градусов.

На следующей неделе, однако, не исключены дожди.