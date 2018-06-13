Патриарх Кирилл рекомендует молиться об успешной игре сборной России на ЧМ

Патриарх Московский и всея Руси в рамках открытия заседания Высшего церковного совета в столице призвал молиться за то, чтобы российские футболисты сыграли достойно и успешно на чемпионате мира.

Священнослужитель выразил надежду на то, что ЧМ-2018 пройдет гладко и окажет положительное влияние на настроение россиян, передает ТАСС. Патриарх заявил, что остается лишь рассчитывать на прекрасную подготовку спортсменов к данному спортивному мероприятию.

Предстоятель РПЦ призвал всех быть гостеприимными и радостно встречать в российских храмах иностранных гостей, отвечать на интересующие их вопросы.