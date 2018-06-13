В Курчатовском районе поздравили лучших соцработников

В честь Дня социального работника в Курчатовском районе состоялось торжественное мероприятие.

В зале социально- реабилитационного центра собрались те, кто помогает социально незащищенным людям района, проявляя теплоту сердец и заботу. Сотрудников социальных служб в этот день поздравляли многие.

С приветственным словом к собравшимся обратился Глава Курчатовского района Сергей Антипов. Он тепло поздравил всех с праздником и пожелал успехов в труде, который так нужен людям. С праздником социальных работников также поздравили представители председателя Совета депутатов района Вячеслава Ершова.

- Спасибо вам за то, что вы выбрали этот путь! В профессии социального работника случайные люди не остаются, это – своеобразное призвание! – председатель Комитета социальной политики города Челябинска Лариса Мошкова.

Лучшим представителям социальных служб были вручены почетные грамоты от Администрации Курчатовского района, Министерства социальных отношений Челябинской области, Законодательного собрания Челябинской области, председателя городской Думы Станислава Мошарова, депутата Государственной Думы Андрея Барышева, депутатов Совета Депутатов Курчатовского района.

Также перед участниками мероприятия выступили юные воспитанники творческих коллективов и уже признанные артисты…