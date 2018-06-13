Четырехполоску организовали на перегоне «Керчь-Феодосия», и тут же ДТП с фурой

Кусок дороги длиной приблизительно около трех километров перевели на движение по две полосы в каждую сторону. Для водителей это стало полной неожиданностью, пишут "Аргументы недели-Крым".

Четырехполоску организовали на перегоне «Керчь-Феодосия», передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

Нововведение сразу же было ознаменовано дорожно-транспортным происшествием – прямо посреди дороги перевернулся цементовоз Южной транспортной компании из Краснодара. Предположительно, фура наехала левыми колесами на высокую обочину и опрокинулась на право.

Причина, по которой машина потеряла управление, неизвестна. И вряд ли поводом тому стала радость от давно ожидаемого водителями движения по четырем полосам.

Как отметили очевидцы, недалеко от цементовоза лежали еще две машины: одна в кювете, другая смята со всех сторон.