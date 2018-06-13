Четырехполоску организовали на перегоне «Керчь-Феодосия», и тут же ДТП с фурой
13 июня 2018, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]
Четырехполоску организовали на перегоне «Керчь-Феодосия», передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».
Нововведение сразу же было ознаменовано дорожно-транспортным происшествием – прямо посреди дороги перевернулся цементовоз Южной транспортной компании из Краснодара. Предположительно, фура наехала левыми колесами на высокую обочину и опрокинулась на право.
Причина, по которой машина потеряла управление, неизвестна. И вряд ли поводом тому стала радость от давно ожидаемого водителями движения по четырем полосам.
Как отметили очевидцы, недалеко от цементовоза лежали еще две машины: одна в кювете, другая смята со всех сторон.
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