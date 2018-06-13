Кадыров ответил Слепакову "в его же стиле"
13 июня 2018, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров за словом в карман не лезет. Комментируя песню Слепакова о назначении Кадырова тренером сборной по футболу, он ответил четверостишиями.
Рамзан Кадыров послушал новую шуточную песню Семена Слепакова, в которой тот предлагает назначить его главным тренером российской сборной по футболу.
«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично», - отметил Рамзан Кадыров.
«Сейчас перед чемпионатом нашим ребятам-футболистам нужна поддержка. И я не теряю веру в победу, но и чувство юмора тоже. Я верю в нашу сборную по футболу. Желаю им победы на чемпионате», - морально поддержал наших футболистов глава Чечни.
Далее Рамзан Кадыров продолжил в стихах, отвечая Семену Слепакову «в его же стиле»:
Мы пехотинцы для нашей страны,
И волю к победе нести мы должны.
А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат, я скажу,
Россию свою я во всем поддержу!
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