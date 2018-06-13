Новый рекорд по трафику установлен на Крымском мосту

Новый рекорд по трафику был установлен на Крымском мосту. Согласно последней информации в воскресенье, 10 июня, по автодорожной части конструкции в обе стороны проехали более 25 тысяч автомобилей.



До этого рекорд был установлен 20 мая, когда на Крымском мосту зафиксировали 23 тысячи машин. В общей сложности за три минувших выходных, по автодороге в обе стороны проехали не менее 70 тысяч автомобилей, в частности, около 600 автобусов, передает РИА "Новости".

Специалисты отмечают, что в последнее время растет трафик по направлению к Крыму. Чуть меньшее количество машин двигается ежедневно в сторону материковой части РФ.