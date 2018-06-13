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Синоптики сообщили, какая погода будет в Москве в день открытия ЧМ-2018
13 июня 2018, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в день открытия чемпионата мира по футболу. По информации метеорологов, благодаря антициклону небо над городом будет чистым и иногда солнечным.
Предполагается, что в четверг, 14 июля, воздух прогреется до 18 градусов тепла, однако ожидается довольно сильный северо-восточный ветер, передает m24.ru. Синоптики подчеркивают, что температура воздуха в Москве будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы для середины июня.
На среду, 13 июля, специалисты Гидрометцентра объявили в столице "желтый" уровень опасности из-за порывистого ветра и вероятности грозы.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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