Синоптики сообщили, какая погода будет в Москве в день открытия ЧМ-2018

Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в день открытия чемпионата мира по футболу. По информации метеорологов, благодаря антициклону небо над городом будет чистым и иногда солнечным.

На въездах в Москву появились блокпосты

Предполагается, что в четверг, 14 июля, воздух прогреется до 18 градусов тепла, однако ожидается довольно сильный северо-восточный ветер, передает m24.ru. Синоптики подчеркивают, что температура воздуха в Москве будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы для середины июня.

На среду, 13 июля, специалисты Гидрометцентра объявили в столице "желтый" уровень опасности из-за порывистого ветра и вероятности грозы.