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Младшая дочь Олимпийского чемпиона утонула в бассейне
13 июня 2018, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Трагедия случилась в семье американского олимпийского чемпиона Боде Миллера, его младшая дочь, полуторагодовалая Эмми утонула в бассейне.
Спортсмен вместе с женой отправились на вечеринку и решили взять с собой девочку. На празднике малышка случайно упала в бассейн, а взрослые, скорее всего, не сразу заметили произошедшее. Медики бригады скорой помощи несколько часов пытались спасти ребенка, но девочка умерла на следующий день в больнице.
«Мы сейчас для всех недоступны. Наша девочка, Эмми, скончалась вчера. Никогда, даже за миллион лет, мы не могли подумать, что нам придется испытать такую боль. Ее любовь, ее свет, ее дух мы не забудем никогда. Наша маленькая девочка любила жизнь и прожила ее полной и яркой. Наша семья почтительно просит не беспокоить нас в это трагическое время», - написал на страницах своей социальной сети Боде Миллер.
Надо сказать, что самый известный американский горнолыжник довольно часто делился забавными фотографиями своих детей – трехлетнего Нэша и Эмми. И малышка была настоящей звездой Instagram. Поклонники выражают соболезнование своему кумиру и надеются, что семья сумеет пережить эту трагедию.
«Эта ужасная боль, но наши сердца вместе с вами!», «Мы молимся за вашу семью и надеемся, что вы справитесь с горем», - написали пользователи в комментариях.
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