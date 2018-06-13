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Жители Гурзуфа сообщают о масштабном загрязнении пляжей мазутом

13 июня 2018, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Гурзуфа сообщают о масштабном загрязнении пляжей мазутом
an-crimea.ru

Жители Гурзуфа сообщают о масштабном загрязнении пляжей мазутом. В поселке жалуются, что из-за попавшего в воду маслянистого вещества невозможно купаться в море, пишут "Аргументы недели-Крым".

Крымчане считают, что из-за большой плотности загрязнения, скорее всего, мазут попал в море с длинномерного судна, пишет «РИА Новый день».

Также в социальных сетях сообщают о загрязненных пляжах на юго-востоке Крыма – в селе Морское. Местные жители возмущаются и просят прокуратуру начать проверку по этому факту.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Политолог оценил итоги саммита США и КНДР

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Утром во вторник, 12 июня, американист оценил итоги сегодняшнего саммита США и Северной Кореи. Переговоры американского президента Дональда Трампы и главы КНДР Ким Чен Ына состоялись в Сингапуре.

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Елена Захарова поразила поклонников идеальной фигурой после родов

Елена Захарова поразила поклонников идеальной фигурой после родов

Известная российская актриса Елена Захарова продемонстрировала идеальную фигуру после родов. 42-летняя артистка родила дочку в начале декабря прошлого года и почти сразу начала приводить себя в форму.

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В Чечне ответили на ролик Слепакова о Кадырове и футболе

В Чечне ответили на ролик Слепакова о Кадырове и футболе

Новая песня Семена Слепакова о футболе, в которой он предлагает назначить тренером национальной сборной главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, вызвала негативную реакцию в Чечне.

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Российский генерал допустил сдачу армией Украины Донбасса без единого выстрела

Российский генерал допустил сдачу армией Украины Донбасса без единого выстрела

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//Общество

Жители Гурзуфа сообщают о масштабном загрязнении пляжей мазутом

Жители Гурзуфа сообщают о масштабном загрязнении пляжей мазутом

Жители Гурзуфа сообщают о масштабном загрязнении пляжей мазутом. В поселке жалуются, что из-за попавшего в воду маслянистого вещества невозможно купаться в море.

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Узбек-Тахрир Крыма

Узбек-Тахрир Крыма

Арест до первой декады августа. Таков приговор пока вынес суд участникам симферопольской группы запрещенной в России террористической организации «Хизб-ут-Тахрир». Тем временем в Ростове-на-Дону судят членов ялтинской ячейки. Задержания членов «Хизб-ут-Тахрир» на полуострове происходит все чаще.

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Трамп признался, что власти Китая помогли Вашингтону наладить диалог с КНДР

Трамп признался, что власти Китая помогли Вашингтону наладить диалог с КНДР

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Сегодня японский парламент утвердил законопроект о снижении в стране возраста совершеннолетия. За данный документ проголосовали 169 членов Палаты советников, а против выступили 69 политиков.

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Стало известно, при каких условиях Украина получит миллиард евро от ЕС

Стало известно, при каких условиях Украина получит миллиард евро от ЕС

Сегодня стало известно, при каких условиях Украина получит от Евросоюза макрофинансовую помощь. Информацию об этом в среду, 13 июня, предоставил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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Македонию переименовали

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Антропологи смоделировали идеальную женщину

Антропологи смоделировали идеальную женщину

Специально для научно-документального фильма ВВС о перспективах создания совершенного человека антрополог Бирмингемского университета Элис Робертс смоделировала «идеальную женщину».

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В Instagram произошел глобальный сбой

В Instagram произошел глобальный сбой

Пользователи популярной социальной сети Instagram из разных стран мира жалуются на глобальный сбой в работе приложения. На территории России также отмечаются неполадки в его работе.

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Джефф Монсон получил российский паспорт

Джефф Монсон получил российский паспорт

Всемирно известный боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон сегодня, в День России 12 июня, получил российский паспорт. Российское гражданство ему присвоил Владимир Путин указом от 29 мая.

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Молодая автоледи погубила семью из трех человек

Молодая автоледи погубила семью из трех человек

Сегодня днем в селе Криводановка Новосибирской области произошла страшная авария. Девушка за рулем не справилась с управлением, автомобиль упал в реку. Автоледи и три пассажира погибли.

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Дайвер-параатлет Дмитрий Павленко намерен установить в Крыму национальный рекорд

Дайвер-параатлет Дмитрий Павленко намерен установить в Крыму национальный рекорд

Российский аквалангист Дмитрий ПАВЛЕНКО, у которого ампутированы руки и ноги, намерен установить в Крыму национальный рекорд для параатлетов, погрузившись на глубину 30 метров.

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При столкновении катамарана с баржей на Волге погибли полицейские

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В ходе процедуры установления личностей погибших при столкновении катамарана с баржей, произошедшего накануне, стало известно, что среди погибших – два сотрудника волгоградской полиции.

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Судьям ЧМ-2018 выдадут часы за 4 950 евро

Судьям ЧМ-2018 выдадут часы за 4 950 евро

Чемпионат мира по футболу стартует в четверг, турнир откроет матч между сборными России и Саудовской Аравии. Ранее сегодня была названа фамилия главного арбитра, который будет работать на поединке.

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Джигурда заявил о планах стать мэром Москвы

Джигурда заявил о планах стать мэром Москвы

Скандальный российский шоумен Никита Джигурда заявил сегодня в соцсети, что намерен баллотироваться на пост мэра Москвы. «Москва – моя любовница, а не Собянина!», - утверждает Джигурда.

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//В мире

Зачем Китаю безвиз с Белоруссией

Зачем Китаю безвиз с Белоруссией

Какие, на самом деле, интересы стоят за этими якобы не очень выгодными китайскими вложениями в авторитарную белорусскую экономику? Дело в том, что Беларусь — последняя станция Шелкового пути. Дальше - Европа.

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В сети обсуждают роскошный кортеж Ким Чен Ына

В сети обсуждают роскошный кортеж Ким Чен Ына

Сегодня в Сингапуре состоялся исторический саммит лидеров США и КНДР – Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Очевидцам удалось заснять роскошный кортеж северокорейского лидера по пути в аэропорт.

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В Турции открыли Трансанатолийский газопровод

В Турции открыли Трансанатолийский газопровод

В турецкой провинции Эскишехир сегодня прошла торжественная церемония открытия Трансанатолийского газопровода, предназначенного для транспортировки голубого топлива из Азербайджана.

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Аваков предложил отказаться от минских соглашений

Аваков предложил отказаться от минских соглашений

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отказаться от минских соглашений как выработавших свой формат, и предложил новую стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе.

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Чарли Чаплин оказался прародителем популярного мема

Чарли Чаплин оказался прародителем популярного мема

Прародителем популярного мема о неверном парне оказался Чарли Чаплин. На этот неожиданный факт случайно обратили внимание пользователи сети, что стало поводом для волны новых мемов.

//Футбол

Названы арбитры матча открытия ЧМ по футболу

Названы арбитры матча открытия ЧМ по футболу

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальную информацию о составе судейской бригады на матче открытия чемпионата мира по футболу, стартующего в России уже 14 июня.

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Рамзан Кадыров опубликовал поздравление с Днем России

Рамзан Кадыров опубликовал поздравление с Днем России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина и всех граждан с Днем России и подчеркнул, что ничьи козни не способны ослабить страну.

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Киев сделал Москве "подарок" на День России

Киев сделал Москве "подарок" на День России

Меморандум Киева с обвинениями против России в финансировании терроризма и расовой дискриминации, поданный сегодня в Международный суд ООН, прокомментировал глава МИД Украины Павел Климкин.

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Стали известны два варианта прекращения конфликта между ВСУ и армией Донбасса

Стали известны два варианта прекращения конфликта между ВСУ и армией Донбасса

В настоящий момент существует два варианта прекращения вооруженного конфликта на востоке Украины. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

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Зарубежные СМИ констатировали провал бойкота ЧМ-2018

Зарубежные СМИ констатировали провал бойкота ЧМ-2018

Зарубежные СМИ констатировали, что попытка бойкота стартующего в России мирового футбольного первенства провалилась. Победа на международном уровне осталась за Россией, считают в прессе.

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После саммита G7 Европе пора "взять судьбу в свои руки"

После саммита G7 Европе пора "взять судьбу в свои руки"

Не то чтобы основы послевоенного мирового порядка рушатся, но Европа должна взять судьбу в свои руки, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс по итогам саммита G7 в Канаде.

//В мире

Опубликовано видео из взятой при участии военных России «крепости ИГ» в Сирии

Опубликовано видео из взятой при участии военных России «крепости ИГ» в Сирии

В интернете появился видеорепортаж, снятый в расположенном внутри границ Дамаска лагере Ярмук, который в СМИ окрестили «крепостью» запрещенной в Российской Федерации экстремистской группировки ИГ.

//В мире

Израильский политолог высказался о действиях России в Сирии

Израильский политолог высказался о действиях России в Сирии

Известный израильский политолог Давид Эйдельман рассказал об оптимизме в израильском обществе в связи с заявлениями России о выводе иранских войск с граничащих с Израилем сирийских территорий.

//В мире

Раскрыты планы армии Украины по захвату территорий в «серой зоне» Донбасса

Раскрыты планы армии Украины по захвату территорий в «серой зоне» Донбасса

Вооруженные силы Украины намерены захватить территории в «серой зоне», разделяющей стороны конфликта на востоке страны. Об этом заявил заместитель главы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

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В Донбасс прибыл украинский спецназ в российской форме

В Донбасс прибыл украинский спецназ в российской форме

У линии соприкосновения в Донбассе замечена группа украинских силовиков в военной форме российского образца. Об этом сегодня заявил официальный представитель милиции ЛНР Андрей Марочко.

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Иск Украины к России будут рассматривать несколько лет, заявили в Киеве

Иск Украины к России будут рассматривать несколько лет, заявили в Киеве

Иск, поданный Украиной против России по обвинениям в расовой дискриминации и финансировании терроризма, суд ООН будет рассматривать в течение еще нескольких лет, считают на Украине.

//Экономика

Во Всемирном банке рассказали о судьбе экономики РФ после удара нового кризиса

Во Всемирном банке рассказали о судьбе экономики РФ после удара нового кризиса

В глобальной экономике намечается новый кризис, говорится в прогнозе, опубликованном Всемирным банком. Специалисты организации уверены, что Россия в число стран, пострадавших от рецессии, не попадет.

//Шоу-бизнес

Беременная жена Овечкина не обращает внимания на хейтеров и публикует новые фото

Беременная жена Овечкина не обращает внимания на хейтеров и публикует новые фото

Супруга хоккеиста Александра Овечкина, которая в настоящий момент ждет своего первенца, не обращает внимания на хейтеров, которые критикуют ее за "неподобающее" для беременной женщины поведение.

//В мире

Украина направила ООН 29 томов жалоб на Россию весом 90 килограммов

Украина направила ООН 29 томов жалоб на Россию весом 90 килограммов

Украина направила в ООН меморандум, в котором обвиняет РФ в расовой дискриминации и финансировании терроризма. Глава украинского МИД Павел Климкин отметил, что вес 29 томов документа достигает 90 кг.

//Происшествия

МЧС показало катамаран, поднятый на берег Волги после аварии

МЧС показало катамаран, поднятый на берег Волги после аварии

Во вторник, 12 июня, в ГУ МЧС России по Волгоградской области продемонстрировали катамаран "Елань-12", который в понедельник столкнулся с баржей. В результате аварии погибли одиннадцать человек.

//В мире

Глава Республики Корея высоко оценил "смелость" Трампа и Ким Чен Ына

Глава Республики Корея высоко оценил "смелость" Трампа и Ким Чен Ына

Во вторник глава Республики Корея Мун Чжэ Ин высоко оценил решительность и смелость Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Соответствующую информацию сегодня предоставили в администрации Южной Кореи.

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Коалиция во главе с США разбомбила сирийскую деревню

Коалиция во главе с США разбомбила сирийскую деревню

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки разбомбила деревню на юго-востоке сирийской провинции Эль-Хасаке. Данную информацию во вторник, 12 июня, предоставили местные источники.

//В мире

В Париже побит полувековой рекорд по количеству осадков за сутки

В Париже побит полувековой рекорд по количеству осадков за сутки

За минувшие сутки в Париже количество осадков побило рекорд полувековой давности. Об этом днем во вторник, 12 июня, сообщил представитель метеорологической службы Meteo France Франсуа Жобар.

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Скончался известный кардиохирург Яков Бранд

Скончался известный кардиохирург Яков Бранд

Во вторник, 12 июня, появилась информация о безвременной кончине известного московского кардиохирурга Якова Бранда. Он являлся главой отделения неотложной коронарной хирургии НИИ им. Склифосовского.

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Трамп договорился с Ким Чен Ыном о ликвидации ряда ракетных полигонов

Трамп договорился с Ким Чен Ыном о ликвидации ряда ракетных полигонов

Американский лидер Дональд Трамп заявил во вторник, 12 июня, что договорился со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном о ликвидации некоторых полигонов для испытания баллистических ракет в КНДР.

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В ВСУ заявили, что Украина не готова к войне с Россией

В ВСУ заявили, что Украина не готова к войне с Россией

Старший офицер штаба операции Объединенных сил заявил, что ВСУ не может в настоящий момент вести боевые действия с Россией. Согласно последней информации, официальный Киев прекрасно это понимает.

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