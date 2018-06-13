Жители Гурзуфа сообщают о масштабном загрязнении пляжей мазутом. В поселке жалуются, что из-за попавшего в воду маслянистого вещества невозможно купаться в море, пишут "Аргументы недели-Крым".

Крымчане считают, что из-за большой плотности загрязнения, скорее всего, мазут попал в море с длинномерного судна, пишет «РИА Новый день».

Также в социальных сетях сообщают о загрязненных пляжах на юго-востоке Крыма – в селе Морское. Местные жители возмущаются и просят прокуратуру начать проверку по этому факту.