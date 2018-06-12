В Чечне ответили на ролик Слепакова о Кадырове и футболе

Новая песня шоумена Семена Слепакова о футболе, в которой он предлагает назначить тренером национальной сборной главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, вызвала негативную реакцию в Чечне.

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Семену Слепакову «было бы нелишне извиниться» за эту песню перед Рамзаном Кадыровым и игроками сборной России по футболу.

«У Рамзана Ахматовича очень здоровое чувство юмора. Уверяю вас, никакого негатива с его стороны в адрес Слепакова не последует. Но от себя бы я сказал, что Семену Слепакову было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже», - высказал свое мнение Умаров.

Чеченский министр считает, что с нашей сборной по футболу не настолько все плохо, чтобы так «нарочито и пошло измываться над ребятами на самом старте». А автору не мешало бы выражаться более литературным языком. «Мягко говоря, низкопробно все это», - резюмировал Джамбулат Умаров.

В песне Слепаков утверждает, что «грустный Черчесов конфетку не слепит из этих балбесов», и предлагает назначить тренером российской сборной во футболу «твердого как пармезан» Рамзана Кадырова, сообщают «Вести».