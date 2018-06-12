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В Чечне ответили на ролик Слепакова о Кадырове и футболе
12 июня 2018, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]
Новая песня шоумена Семена Слепакова о футболе, в которой он предлагает назначить тренером национальной сборной главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, вызвала негативную реакцию в Чечне.
Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Семену Слепакову «было бы нелишне извиниться» за эту песню перед Рамзаном Кадыровым и игроками сборной России по футболу.
«У Рамзана Ахматовича очень здоровое чувство юмора. Уверяю вас, никакого негатива с его стороны в адрес Слепакова не последует. Но от себя бы я сказал, что Семену Слепакову было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже», - высказал свое мнение Умаров.
Чеченский министр считает, что с нашей сборной по футболу не настолько все плохо, чтобы так «нарочито и пошло измываться над ребятами на самом старте». А автору не мешало бы выражаться более литературным языком. «Мягко говоря, низкопробно все это», - резюмировал Джамбулат Умаров.
В песне Слепаков утверждает, что «грустный Черчесов конфетку не слепит из этих балбесов», и предлагает назначить тренером российской сборной во футболу «твердого как пармезан» Рамзана Кадырова, сообщают «Вести».
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