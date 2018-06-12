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В Instagram произошел глобальный сбой
12 июня 2018, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи популярной социальной сети Instagram из разных стран мира жалуются на глобальный сбой в работе приложения. На территории России также отмечаются неполадки в его работе.
Сообщения о сбоях в работе ресурса поступают из стран Европы, Северной и Южной Америк, Азии. В России на нестабильную работу приложения жалуются в основном жители московского региона.
По сообщениям ресурса Downdetector, почти у половины пользователей не обновляется лента новостей, примерно треть не может войти на сайт приложения и еще треть испытывает проблемы с входом в свой аккаунт.
Судя по чату портала-детектора, техподдержка Instagram активно работает над устранением неполадок: уже появились сообщения о восстановлении работы приложения в Малайзии, Канаде, Финляндии, Франции и других странах.
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