Дайвер-параатлет Дмитрий Павленко намерен установить в Крыму национальный рекорд

Российский аквалангист Дмитрий ПАВЛЕНКО, у которого ампутированы руки и ноги, намерен установить в Крыму национальный рекорд для параатлетов, погрузившись на глубину 30 метров, пишут "Аргументы недели-Крым".

Он планирует установить рекорд с помощью отечественного оборудования, напечатанного для него на 3D-принтере, пишет ТАСС.

На нем для спортсмена изготовили рычаг для компенсации плавучести – для подкачки и стравливания воздуха, что помогает поддерживать плавучесть под водой и маневрировать, поскольку в мире нет специального оборудования для людей с ампутацией.

ПАВЛЕНКО остался без рук и ног в 19 лет после того, как в армии подорвался на гранате. Он начал заниматься дайвингом больше года назад. В 2017 году Павленко стал первым в России дайвером-параатлетом, имеющим разрешающий сертификат для погружения в открытой воде.