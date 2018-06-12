В сети обсуждают роскошный кортеж Ким Чен Ына
12 июня 2018, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Сингапуре состоялся исторический саммит лидеров США и КНДР – Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Очевидцам удалось заснять кортеж северокорейского лидера по пути в аэропорт.
Историческое событие происходило в отеле на острове Сентоса в городе-государстве Сингапур. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ о признании достигнутого на саммите прогресса и разъехались.
Пока политологи обсуждают прогресс в отношениях США и КНДР, пользователи в сети обсуждают роскошный кортеж северокорейского лидера, который удалось заснять по пути с саммита в аэропорт. Уточняется также, что Ким Чен Ын отбыл на родину на китайском авиалайнере, передает RT.
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