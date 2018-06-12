Чарли Чаплин оказался прародителем популярного мема

Прародителем популярного мема о неверном парне оказался Чарли Чаплин. На этот неожиданный факт случайно обратили внимание пользователи сети, что стало поводом для волны новых мемов.

Оказалось, что мему о неверном бойфренде уже без малого сто лет. В вышедшем в 1922 году немом короткометражном фильме Чарли Чаплина «День получки» присутствует сцена, идентичная сюжету мема: мужчина (исполнивший главную роль в фильме Чарли Чаплин) засматривается на проходящую мимо хорошенькую девушку, в то время как рядом с ним стоит его супруга и осуждающе смотрит на него.

Пользователей сети поразило сходство сюжетов, и мем «неверный парень», ставший популярным в начале 2017 года, обрел вторую жизнь – теперь уже на основе кадра из фильма с участием Чарли Чаплина, сообщает Lenta.ru.