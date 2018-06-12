Рамзан Кадыров опубликовал поздравление с Днем России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина и всех граждан с Днем России и подчеркнул, что ничьи козни не способны ослабить страну.

«Двадцать восемь лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Это стало началом истории современной России», - отметил Рамзан Кадыров значимость одного из самых молодых государственных праздников страны.

«У нас с вами много друзей в мире, но хватает и недругов. Время показало, что любые козни и санкции против России бессмысленны. Они никогда не ослабят нашу веру в свою Родину!», - подчеркнул глава Чечни в поздравительном обращении, опубликованном в соцсети.