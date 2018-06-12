Королева Елизавета II поздравила россиян с праздником

Королева Великобритании Елизавета II поздравила российский народ с Днем России. Посольство Великобритании в РФ опубликовало официальное письмо с поздравлениями за подписью королевы.

Официальное поздравительное письмо за подписью королевы Великобритании Елизаветы II опубликовано в твиттере британского посольства в России.

«Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника – Дня России. Королева Елизавета», - гласит текст письма, направленного в администрацию российского президента и МИД РФ, сообщает РИА Новости.

День России - государственный праздник Российской Федерации, отмечается 12 июня.