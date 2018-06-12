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Зарубежные СМИ констатировали провал бойкота ЧМ-2018
12 июня 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
Зарубежные СМИ констатировали, что попытка бойкота стартующего в России мирового футбольного первенства провалилась. Победа на международном уровне осталась за Россией, считают в прессе.
О провале попытки бойкота ЧМ-2018 по футболу пишет издание Bloomberg. Издание напомнило заявление британского премьер-министра Терезы Мэй, что члены королевской семьи и британские чиновники не будут присутствовать на чемпионате мира из-за «хайли лайкли» причастности России к «делу Скрипаля».
После этого Лондон призвал все мировое сообщество бойкотировать футбольный турнир в России, однако эти призывы не нашли поддержки: солидарность с Великобританией проявила лишь Исландия.
«Если говорить о ситуации вокруг чемпионата мира в России, то Москва победила Лондон со счетом 1:0», - констатирует издание.
Несмотря на то, что в адрес России со всех сторон сыпятся обвинения во всех тяжких («дело Скрипаля», вмешательство в выборы в США, ситуация в Сирии и на Украине и так далее), Владимир Путин одержал «огромную философскую победу», - цитирует RT.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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