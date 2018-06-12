Скончался известный кардиохирург Яков Бранд

Во вторник, 12 июня, появилась информация о безвременной кончине известного московского кардиохирурга Якова Бранда. Он являлся главой отделения неотложной коронарной хирургии НИИ им. Склифосовского.

Согласно последней информации источников, предварительной причиной смерти 63-летнего врача стала сердечно-сосудистая недостаточность, передает сегодня "Московский комсомолец".

Отмечается, что некоторое время назад у Якова Бранда были выявлены серьезные проблемы со здоровьем. За его состоянием следили специалисты НИИ им. Склифосовского. 30 мая текущего года кардиохирург был экстренно госпитализирован, а сегодня утром его не стало.