Скончался известный кардиохирург Яков Бранд
12 июня 2018, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 12 июня, появилась информация о безвременной кончине известного московского кардиохирурга Якова Бранда. Он являлся главой отделения неотложной коронарной хирургии НИИ им. Склифосовского.
Согласно последней информации источников, предварительной причиной смерти 63-летнего врача стала сердечно-сосудистая недостаточность, передает сегодня "Московский комсомолец".
Отмечается, что некоторое время назад у Якова Бранда были выявлены серьезные проблемы со здоровьем. За его состоянием следили специалисты НИИ им. Склифосовского. 30 мая текущего года кардиохирург был экстренно госпитализирован, а сегодня утром его не стало.
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