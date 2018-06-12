Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России

Глава РФ Владимир Путин во вторник, 12 июня, поздравил граждан страны с Днем России. Небольшую речь в честь праздника президент произнес сегодня в рамках церемонии вручения Государственных премий.

По словам Путина, данный праздник является символом свободной России, устремленной в будущее. Он также демонстрирует все величие истории страны, ее победы и свершения, передает ТАСС.

Президент РФ подчеркнул, что в настоящее время граждане утверждают силу и славу своей родины трудом и достижениями. Политик также добавил, что вручение знаков лауреатов Государственной премии является торжеством выдающихся россиян и признанием их заслуг.