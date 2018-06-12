Видео испытаний нового боевого робота армии России появилось в сети

В интернете появилось видео испытаний нового боевого робота российской армии. Речь идет о машине «Рысь», произведенной «Уралвагонзаводом».

Сотрудники предприятия оснастили «Рысь» 57-мм пушкой, которой можно управлять на расстоянии. На выложенных в сеть кадрах видно, как посредством этого орудия робот поражает цели на военном полигоне.

Как пишет «Русская весна», боевая машина предназначена для уничтожения живой силы противника и его техники. Максимальная дальность стрельбы «Рыси» - 12 тысяч метров.

Ранее сообщалось, что в американской прессе появился материал, посвященной оружию «Судного дня», которое имеется в распоряжении России. Авторы статьи пришли к выводу, что президент Владимир Путин не блефовал, когда рассказывал в своем последнем послании о данных средствах поражения.