Глава СПЧ сомневается, что у Вышинского нашли пистолет

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов подверг сомнению утверждение СБУ о том, что у арестованного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского обнаружили браунинг.

«Подобные сообщения вызывают естественное недоверие, потому что представление о журналисте никак не монтируется с огнестрельным оружием», - сказал Михаил Федотов.

Глава СПЧ добавил, что главное оружие журналиста – это ноутбук, микрофон, фотоаппарат или телекамера, но никак не пистолет.

«Мы в СПЧ абсолютно уверены в том, что подобные дела, в которых легко увидеть политическую подоплеку, должны расследоваться под максимально широким общественным контролем», - заявил Федотов.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что при обыске в банковской ячейке журналиста Кирилла Вышинского нашли деньги в сумме 200 тысяч долларов, «предмет, внешне похожий на пистолет браунинг 1906», и трудовой договор с новостным агентством. На что в новостном агентстве резонно поинтересовались, почему в банковской ячейке Вышинского не нашли танк, напоминает РИА Новости.