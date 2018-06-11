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На въездах в Москву появились блокпосты
11 июня 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
На въездах в Москву появились временные блокпосты. Согласно последней информации, данные меры было решено принять перед началом чемпионата мира по футболу, открытие которого состоится 14 июня.
Один из контрольно-пропускных пунктов расположен на пересечении МКАД и Волгоградского проспекта, где проезжая часть была специально сужена. Сотрудники ГИБДД останавливают машины, въезжающие в Москву, и проверяют их, передает в понедельник "Эхо Москвы". Подчеркивается, что на выездах из города блокпостов нет.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других российских городах, где состоятся матчи в рамках ЧМ-2018. Блокпосты будут работать до 17 июля.
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