Со дна Черного моря ростовские водолазы поднимут немецкий бомбардировщик

Со дна Черного моря у мыса Тарханкут ростовские водолазы планируют поднять немецкий бомбардировщик времен Великой Отечественной войны, пишут "Аргументы недели-Крым".

Итребитель нашли сотрудники Черноморского центра подводных исследований на глубине 44 метра, пишут «Известия».

Самолет, который более 70 лет пролежал на дне моря, обнаружили благодаря местным жителям. Он сохранился почти идеально: видны все элементы. Археологи проникли в кабину пилота и нашли там немецкое вооружение.