Со дна Черного моря ростовские водолазы поднимут немецкий бомбардировщик
11 июня 2018, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]
Со дна Черного моря у мыса Тарханкут ростовские водолазы планируют поднять немецкий бомбардировщик времен Великой Отечественной войны, пишут "Аргументы недели-Крым".
Итребитель нашли сотрудники Черноморского центра подводных исследований на глубине 44 метра, пишут «Известия».
Самолет, который более 70 лет пролежал на дне моря, обнаружили благодаря местным жителям. Он сохранился почти идеально: видны все элементы. Археологи проникли в кабину пилота и нашли там немецкое вооружение.
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