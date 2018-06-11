The Times опубликовало карту России с Крымом в составе. Киев разъярен

Британское издание The Times опубликовало карту России с Крымским полуостровом в составе.

​Карта России с Крымом была напечатана в номере, в котором изображены локации проведения предстоящего Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, пишут "Аргументы недели-Крым".

В своем официальном аккаунте в Twitter посольство Украины в Великобританиио братило внимание на то, «неприемлемо отмечать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован Россией в 2014 году». Украина также требует изменить карту.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Украине. За воссоединение с РФ проголосовали 96,77% избирателей РК и 95,6% жителей Севастополя.