The Times опубликовало карту России с Крымом в составе. Киев разъярен
11 июня 2018, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
Британское издание The Times опубликовало карту России с Крымским полуостровом в составе.
Карта России с Крымом была напечатана в номере, в котором изображены локации проведения предстоящего Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, пишут "Аргументы недели-Крым".
В своем официальном аккаунте в Twitter посольство Украины в Великобританиио братило внимание на то, «неприемлемо отмечать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован Россией в 2014 году». Украина также требует изменить карту.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Украине. За воссоединение с РФ проголосовали 96,77% избирателей РК и 95,6% жителей Севастополя.
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