В МЧС рассказали, какая погода будет в День России

В МЧС рассказали, какая погода будет в Москве и Московской области в День России. Согласно последней информации, во вторник, 12 июня, москвичам и гостям столицы не удастся долго гулять по улицам.

В ведомстве отметили, что в городе ожидаются кратковременные дожди и гроза. Кроме того, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, передает сегодня РИА "Новости".

Пешеходам рекомендуют обходить стороной деревья и рекламные щиты, поскольку ветер может их повалить. Автомобилистам советуют не оставлять транспортные средства рядом с шаткими конструкциями – лучше парковать машины в гаражах или как можно дальше от деревьев.