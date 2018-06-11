В МЧС рассказали, какая погода будет в День России
11 июня 2018, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]
В МЧС рассказали, какая погода будет в Москве и Московской области в День России. Согласно последней информации, во вторник, 12 июня, москвичам и гостям столицы не удастся долго гулять по улицам.
В ведомстве отметили, что в городе ожидаются кратковременные дожди и гроза. Кроме того, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, передает сегодня РИА "Новости".
Пешеходам рекомендуют обходить стороной деревья и рекламные щиты, поскольку ветер может их повалить. Автомобилистам советуют не оставлять транспортные средства рядом с шаткими конструкциями – лучше парковать машины в гаражах или как можно дальше от деревьев.
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