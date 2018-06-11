Обнародован сценарий поражения США в прямом военном столкновении с Россией

Соединенные Штаты на данный момент не в состоянии противостоять военной угрозе, исходящей от Российской Федерации. Такая оценка содержится в материале, появившемся на страницах американской прессы.

На минувшей неделе издание Maven Warrior сообщило, что в Вашингтоне подготовили план борьбы с Россией. Он, согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении журналистов, предусматривает разработку американским военно-промышленным комплексом ракет, гиперзвукового оружия и дальнобойной артиллерии.









Судя по информации, которая публикуется в СМИ, появление данного плана связано с осознанием политическим руководством США отставания в оборонной сфере от таких стран, как Россия и Китай. Факт проигрыша Штатов в идущей в настоящее время гонке вооружений фиксируется, в частности, в статье, подготовленной журналом Тhe National Interest.

Автор материала пишет, что Вашингтон сегодня уязвим перед угрозами со стороны не только Москвы и Пекина, но и обладающим куда меньшими возможностями Пхеньяна. КНДР имеет десятки ядерных боеголовок, кроме того, за последний год северокорейские специалисты достигли прогресса в разработке технологий установки снарядов на ракеты, констатирует эксперт.









Говоря о России, аналитик подчеркивает, что ядерный потенциал этой страны превосходит аналогичный американский арсенал. В материале приводится сценарий конфликта между двумя странами, который может завершиться разгромом США. Автор статьи предсказывает, что Россия собьет большинство боеголовок, выпущенных Штатами, и накроет своими ракетами их территорию. Приказы о применении оружия массового поражения политическое руководство РФ будет отдавать из центров управления, расположенных под землей.









Резюмируя, эксперт National Interest советует Белому дому заняться наращиванием ядерного вооружения, отказавшись от выполнения договора СНВ-III. Данный документ, подписанный в 2010 году президентом США Бараком Обамой и его российским коллегой Дмитрием Медведевым, предписал сократить количество зарядов, имеющихся в распоряжении Вашингтона и Москвы.