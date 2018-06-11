Назван самый реалистичный прогноз сделавшей предсказания о России «новой Ванги»

Читатели «Аргументов недели» рассказали, какое из предсказаний француженки Каеде Убер на 2018 год является самым правдоподобным. В онлайн-опросе, посвященном пророчествам «новой Ванги», приняли участие более 1 600 человек.

Большинство респондентов – 60% - полагает, что наибольшие шансы сбыться имеет прогноз Каеде о новом государственном перевороте на Украине. Еще 25% назвали самым реалистичным пророчество о масштабном теракте в Соединенных Штатах. Предсказанию о том, что Запад в текущем году снимет антироссийские санкции, верит 15% опрошенных.

15-летняя Каеде Убер, которую в СМИ окрестили «наследницей Ванги», ранее появилась в студии одной из программ, вышедших на отечественном телевидении. Девочка спрогнозировала, что Россию в 2018-м, помимо отмены ограничительных мер, ждут новые политические успехи на международной арене. Также француженка предрекла многочисленные победы спортсменов РФ.