Пашинин рассказал, ради чего воюет в Донбассе

Популярный актер Анатолий Пашинин разъяснил, зачем вступил в ряды ВСУ и воюет против народных республик Донбасса. О своей новой жизни в качестве бойца ВСУ он рассказал в передаче "Новые русские сенсации".

Как заявил Анатолий, он не строит национальное государство на Украине, этим должны заниматься "молодые парни по 19, по 21 год". а Пашинин "расчищает им будущее". Он должен заставить замолчать всех тех, кто не согласен с позицией киевских властей. Пашинин поделился, каким образом он готов "позатыкать рты таким бабулькам", которые обвиняют власти в том, что они фашисты. "И если мне не удастся заткнуть им эти рты словом, я заткну их делом", — заметил актер.

Ранее сценарист и режиссер Виктор Мережко рассказал, какие последствия, по его мнению, ожидают Анатолия Пашинина, который воюет за Украину в Донбассе.