Жизнь русской диаспоры в США ухудшилась
10 июня 2018, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]
Кампания по дискредитации Российской Федерации, которая развернута в США, осложнила жизнь русскоговорящей диаспоры в этой стране. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов напомнил, что по решению властей США сократилось в 2 раза количество российских генконсульств, которые "были эффективным связующим звеном между Россией и русскоязычной общиной".
По его словам, в дипмиссии очень ценят желание соотечественников помогать развитию России. Посольство будет поддерживать работу организаций диаспоры и защищать законные интересы выходцев из Российской Федерации.
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