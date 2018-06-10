Жизнь русской диаспоры в США ухудшилась

Кампания по дискредитации Российской Федерации, которая развернута в США, осложнила жизнь русскоговорящей диаспоры в этой стране. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Антонов: американские спецслужбы пытаются завербовать российских дипломатов

Антонов напомнил, что по решению властей США сократилось в 2 раза количество российских генконсульств, которые "были эффективным связующим звеном между Россией и русскоязычной общиной".

По его словам, в дипмиссии очень ценят желание соотечественников помогать развитию России. Посольство будет поддерживать работу организаций диаспоры и защищать законные интересы выходцев из Российской Федерации.