ФСБ ужесточает требования при приеме на работу

Федеральная служба безопасности РФ расширит список информации, которую обязаны предоставить кандидаты на работу в органах контрразведки. Об этом можно узнать на официальном портале нормативных актов.

Кадровики службы безопасности, изучающие претендента, должны знать, что к нему или кому-то в его семье, появились вопросы у правоохранительных органов.

Также необходимо будет информировать спецслужбу о наличии у членов семьи права на владение и пользование легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами, а также водными и воздушными транспортными средствами.

В пояснительной записке к проекту указано, что эта мера нужна для повышения уровня собственной безопасности ФСБ.