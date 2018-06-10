ФСБ ужесточает требования при приеме на работу
10 июня 2018, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная служба безопасности РФ расширит список информации, которую обязаны предоставить кандидаты на работу в органах контрразведки. Об этом можно узнать на официальном портале нормативных актов.
Кадровики службы безопасности, изучающие претендента, должны знать, что к нему или кому-то в его семье, появились вопросы у правоохранительных органов.
Также необходимо будет информировать спецслужбу о наличии у членов семьи права на владение и пользование легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами, а также водными и воздушными транспортными средствами.
В пояснительной записке к проекту указано, что эта мера нужна для повышения уровня собственной безопасности ФСБ.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес