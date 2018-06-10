Россиян решили оставить без пенсии?

Пока в свободном доступе идет обсуждение: с какого возраста в ближайшие годы граждане России получать право на пенсионное обеспечение, в тиши кабинетов и в обстановке полной секретности готовиться революционное решение. Возможно, уже через несколько лет пенсионные отчисления станут строго добровольными.

Кабинет министров не устает изобретать все новые и новые способы сокращения расходной части бюджета в сфере социального обеспечения. Как стало известно «Аргументам недели», сразу несколько ведомственных научных институтов готовит для Минфина варианты перевода пенсионных отчислений на добровольную основу.

«Сегодня существует несколько типов пенсионных накоплений. За наемных работников пенсионные отчисления в обязательном порядке делает работодатель, индивидуальные предприниматели сами отчисляют определенные суммы, за госслужащих бюджет и т.д. Все эти средства учитываются на индивидуальном счету конкретного гражданина в ПФР. Исходя из множества факторов, после достижения пенсионного возраста ему назначается определенная сумма ежемесячных выплат. Планируется отменить именно обязательность отчислений и переложить ответственность перечислений на самого будущего пенсионера», - схематично пояснил «АН» существующую и предлагаемую схемы эксперт, работающий в одной из рабочих групп.

«Одновременно с государства снимается ответственность за любые пенсионные выплаты тем, кто проявил инфантилизм или несознательность и не стал делать отчисления. Или делал их в минимальном размере, не успев сформировать необходимый пенсионный капитал», - пояснил он.

По словам эксперта, подобная пенсионная революция потребует внесения поправок в «добрую сотню законодательных актов, а главное, политического решения. Ведь будет законодательно закреплено, что государство больше не отвечает за гарантированное пенсионное обеспечение, а следовательно, уровень жизни миллионов граждан страны».

Более подробно о механизмах, а главное - о сроках введения новой системы эксперт говорить отказался, но уточнил: «в рабочем варианте считается, что она будет готова не в этом политическом президентском цикле. Это очень серьезные политические и социальные риски».

Как говорят в экспертной среде, инициаторами и идейными вдохновителями новой системы выступили НИФИ Минфина и Высшая школа экономики.