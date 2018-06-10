Женщина впервые родила в 51 год и сразу троих детей

Жительница Владивостока Юлия Жабык впервые стала мамой в 51 год и сразу мнгодетной. 51-летняя Юлия 4 июня родила двух сыновей и дочку. Дети появились на свет путем кесарева сечения. Мальчики родились весом 1480 и 2300 граммов, девочка - 2400 граммов.

Долгожданные тройняшки родились в Приморском краевом перинатальном центре. Пока за новорожденными в больнице наблюдают медики. Им надо немного подрасти, чтобы сыновей и дочку с мамой выписали домой. Дети должны набрать вес до 2,5 килограмма, - пишет "КП".

Родители малышей - мама - начальник центра цунами в Примгидромете, папа — кандидат технических наук, преподаватель Дальневосточного федерального университета.

По признанию молодой мамы, с появлением детей она стала ощущать себя моложе. Детей уже назвали Игорь, Виктория и Дмитрий. Дочка похода на маму.