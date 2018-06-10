Поезд на переезде врезался в автобус с самодеятельными артистами, есть жертвы

Четыре человека погибли в воскресенье утром в Орловской области в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на железнодорожном переезде на перегоне Лужки — Панково. Восемь человек пострадали. Грузовой поезд протаранил автобус. При ДТП с участием 7 машин в Тюменской области погибли три человека

Местные СМИ пишут, что частный автобус перевозил в Орел самодеятельных артистов - хор Лавровского сельского поселения. Хор направлялся выступить на Дне Орловского района, который сегодня отмечает 90-летие.

В ГУ МЧС по Орловской области уточнили, что сообщение об аварии на переезде, где грузовой поезд наехал на автобус, поступило в 8:20. Всего в автобусе находились 15 человек. Детей не было.

На место происшествия выехал врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.