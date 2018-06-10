В Москве готовятся к празднованию Ураза-байрама

В Москве власти начали подготовку к празднованию одного из главных в исламском мире религиозных праздников - Ураза-байрама. Особое внимание будет уделено безопасности в российской столице. К обеспечению правопорядка в местах празднования мусульманского праздника Ураза-байрам в Москве будут привлечены более четырех тысяч человек.

Будет установлено 125 рамочных металлодетекторов и около трех тысяч металлических ограничительных барьеров. Представители департамента региональной безопасности Москвы говорят, что к празднику будет обеспечен комплекс мероприятий антитеррористической защищенности.

В Москве мероприятия в день Ураза-байрама пройдут в пятницу, 15 июня, на семи площадках. В Москве обычно перекрывают несколько улиц в районе мечетей.

Ураза-Байрам (переводится с тюркского как «Праздник разговения») обозначает окончание одного из самых непростых периодов в году для каждого исламского верующего – поста Рамадан, который длился до этого дня целый месяц.