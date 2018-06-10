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При ДТП с участием 7 машин в Тюменской области погибли три человека

10 июня 2018, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

При ДТП с участием 7 машин в Тюменской области погибли три человека
фото с сайта МЧС

В Тюменской области в субботу около полуночи грузовой автомобиль врезался в шесть легковых автомобилей на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. От удара автомобили загорелись.  В результате ДТП погибли три человека погибли, и четверо человек пострадали. По данным МЧС, пострадавшие госпитализированы.

Сообщение о массовой аварии спасатели получили вчера в 23 часа 44 минуты. Прибыв на место аварии, спасатели установили, что на данном участке проводятся ремонтные работы, участок дороги регулируется светофором. Спасатели ликвидировали начавшийся пожар и приступили к деблокировке пострадавших.

МЧС призывает автовладельцев строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательным на дороге.

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