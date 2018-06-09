Турецкие отельеры вывели на чистую воду туриста-мошенника

Британский турист по окончании проживания в турецком отеле заявил, что из сейфа в номере украдены его паспорт и деньги. Однако видеозаписи с камер отеля доказали мошенничество туриста.

Инцидент произошел в одном из пятизвездочных отелей Антальи в Турции. Гражданин Великобритании Крейг Макгроги по завершению недели пребывания в отеле заявил, что из сейфа в его номере украден паспорт и деньги - 4500 фунтов.

Британский турист поднял шум и обратился в местную полицию, угрожая отелю «крупными неприятностями» и «международным скандалом». Служба безопасности отеля предоставила полиции видеозаписи с камер наблюдения отеля. При просмотре выяснилось, что турист сам припрятал свой паспорт и деньги в декоративных кустарниках неподалеку от входа в отель.

После этого Крейг Макгроги сознался, что рассчитывал на то, что отель предпочтет замять скандал и выплатить ему компенсацию – стоимость проживания, сумму якобы похищенного и моральный ущерб. Этой компенсацией он надеялся оплатить стоматологические услуги у себя на родине, сообщает РИА Новости.