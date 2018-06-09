ЧМ-2018: вести с экономических полей
9 июня 2018, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]
Расположенный в Волгограде завод «Красный Октябрь», который производит сталь для танков «Армата», сократил зарплаты работникам в мае из-за остановки, связанной с чемпионатом мира по футболу. Часть сотрудников руководство предприятия отправило в отпуск продолжительностью два месяца.
«Красный октябрь» вошел в число промышленных объектов, которые приостановят производство на время турнира по требованию ФСБ. В данный список попали предприятия, занимающиеся выпуском химических, радиоактивных и прочих опасных веществ.
Рабочие завода, недовольные урезанием зарплат, написали обращение на имя президента России Владимира Путина. Кроме того, сотрудники «Красного октября» планируют провести митинг. Его датой выбрано 18 июня, в этот день в Волгограде пройдет матч между сборными Туниса и Англии, сообщает РБК.
Тоже издание узнало, что государственные компании потратили на VIP-билеты на игры чемпионата мира более 200 млн рублей. Среди организаций, проявивших наибольший интерес к первенству, присутствуют структуры ВТБ — ВТБ24 и Сбербанк.
Самым востребованным у госкомпаний стал матч Франция — Дания. На поединок, который пройдет 26 июня в Москве, куплен 81 билет.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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