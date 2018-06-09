В театре Маяковского пройдет прощание с Игорем Охлупиным

В понедельник, 11 июня, на основной сцене театра имени Маяковского состоится прощание с актером Игорем Охлупиным. Актер скончался сегодня, 9 июня, после непродолжительной болезни на 80-м году жизни.

«Одиннадцатого июня в 10.30 пройдет отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. В 12.00 начнется прощание с актером в родном театре, где он проработал 58 лет. похороны состоятся в 14.00 на Троекуровском кладбище», - сообщила пресс-служба театра имени Маяковского.

Игорь Охлупин родился в 1938 году. В 1960 году он окончил Щукинское театральное училище. В том же году был принят в труппу театра имени Маяковского. В 1988 году Игорю Леонидовичу Охлупину было присвоено звание народного артиста РСФСР. В 1998 году он был удостоен Ордена Дружбы за большие заслуги в развитии театрального искусства, сообщает РИА Новости.