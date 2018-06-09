Умерла исполнительница роли первой девушки Джеймса Бонда
9 июня 2018, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]
Британская актриса Юнис Гейсон, сыгравшая девушку Джеймса Бонда Сильвию Тренч в самом первом фильме киноэпопеи о британском суперагенте 007 «Доктор Ноу», скончалась 8 июня.
Информацию о смерти актрисы подтвердили на ее официальной странице в твиттере. «Нам очень грустно осознавать, что наша дорогая Юнис скончалась 8 июня. Удивительная женщина, которая оставила неизгладимое впечатление на всех, с кем она встречалась. Нам ее будет очень не хватать», - говорится в сообщении.
Продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Уилсон, работающие над фильмами бондианы, принесли свои соболезнования семье актрисы, сообщает РБК.
Разные источники расходятся в дате рождения Юнис Гейсон. Одни сообщают, что она родилась в 1928 году и скончалась в возрасте 90 лет, другие утверждают, что актриса родилась в 1931 году.
Известность ей принесла именно роль Сильвии Тренч в бондиане. Юнис Гейсон снялась в роли девушки Джеймса Бонда в первом и втором фильмах эпопеи: «Доктор Ноу» и «Из России с любовью». Роль суперагента в этих фильмах исполнил Шон Коннери.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес